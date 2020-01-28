قطر
الثلاثاء 28 يناير 2020 13:01

أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر ويعين خلفا له

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الجزيرة
قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، خلفا له.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، تغريدتين عبر حسابها على تويتر، أعلنت في الأولى، قبول أمير البلاد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وفي التغريدة الثانية، أوردت الوكالة، أن الشيخ تميم، قرر تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

ونص الأمران الأميريان، على العمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء الجديد أدى اليمين القانونية، اليوم، رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، أمام أمير قطر وبحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (قنا)

 

وقال رئيس الوزراء السابق في تغريدة على تويتر " أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية".

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المصدر
الجزيرة مباشر
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قطر
استقالة
مجلس الوزراء القطري

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