الجمعة 7 سبتمبر 2018 12:24
أمير قطر يعلن ضخ 10 مليارات يورو بالاقتصاد الألماني
أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قطر ستضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وثمن أمير دولة قطر، خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار، الجمعة، الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
بدورها، رحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بإعلان قطر ضخ عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأعربت، ميركل، خلال كلمتها في افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال في (برلين) عن أسفها للأزمة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل.
تصريحات أمير قطر:
- نثمن الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر في الأزمة الخليجية.
- نعتزم ضخ 10 مليارات يورو استثمارات في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.
- العلاقة بين قطر وألمانيا توطدت في السنوات السبع الماضية، والتبادل التجاري بين البلدين تضاعف بين 2011 و2016 ليصل إلى 2.8 مليار دولار.
- الصادرات الألمانية إلى قطر انخفضت بسبب الظروف الإقليمية الأخيرة.
- المشاريع التنموية في قطر توفر فرصا كبيرة للشركات الألمانية، وسنشهد توقيع اتفاقية لفتح جامعة ألمانية في بلادنا.
تصريحات ميركل:
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منطقة الخليج بحاجة إلى بنية أمنية من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل، وألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي وندعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت.
- يسعدنا ضخ قطر 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني.
- قطر دولة كبيرة جدا اقتصاديا ولديها ثراء ثقافي.
- العلاقات الاقتصادية بين قطر وألمانيا شهدت نموا كبيرا، ونرحب بالاستثمارات القطرية ونتعهد بتوفير البيئة المناسبة لها.
خلفيات:
- المنتدى سيشهد مناقشات بشأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية والاستثمار والسياحة والصحة والرياضة والمشروعات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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