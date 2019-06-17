وفاة مرسي
الاثنين 17 يونيو 2019 20:47

أمير قطر يعزي الشعب المصري وعائلة مرسي في وفاته

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الجزيرة
تقدم أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعزاء، الاثنين، إلى عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته، وإلى الشعب المصري بخالص العزاء.
التفاصيل:
  • كتب أمير قطر في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
خليفات:
  • في وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.
  • أوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
  • يعد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
المصدر
الجزيرة مباشر
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