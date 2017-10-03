قطر
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 14:08

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني

يلتقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزيرَ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة.

ومن المقرر أن يجري الوزير الإيراني محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دولة قطر بعد زيارته سلطنة عُمان يوم أمس الاثنين، وعقده محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قد قال إن زيارة ظريف إلى قطر تهدف للتباحث في التعاون الاقتصادي والأحداث الأخيرة في سوريا والعراق واليمن، ومجمل المسائل المتعلقة بالخليج، خصوصا سبل تعزيز التعاون في المنطقة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يؤديها وزير الخارجية الإيراني للدوحة منذ بدء الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر في يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلنت قطر في أغسطس/آب الماضي عودة سفيرها إلى طهران بعد نحو عام ونصف من سحبه تضامنا مع السعودية، إثر الهجوم الذي تعرضت له بعثتها الدبلوماسية في إيران، استجابة لقرار مجلس التعاون الخليجي المتعلق بهذا الشأن.

المصدر
الجزيرة
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وزير الخارجية الإيراني
جواد ظريف
الأزمة الخليجية
حصار قطر

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