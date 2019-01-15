الثلاثاء 15 يناير 2019 22:26
أمير قطر يخصص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين
وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.
التفاصيل
- وكالة الانباء القطرية (قنا) ذكرت أن هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية إلى السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري.
- الوكالة: سيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي؛ 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار.
- الوكالة: سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري (مليون ونصف المليون دولار) من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة "أغيثوا عرسال" التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية.
- يأتي ذلك تجاوبا مع حملة "أغيثوا عرسال"، التي أطلقتها قبل أيام جمعية قطر الخيرية، لمساعدة اللاجئين المتضررين من عاصفة ثلجية متبوعة بموجة صقيع وأمطار غزيرة في مخيمات عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا.
- يعيش في عرسال حوالي 60 ألف لاجئ، موزعين على 126 مخيما حسب ما صرح به للأناضول قبل أيام، رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري.
- يقدر لبنان عدد السوريين اللاجئين على أراضيه، جراء الحرب المستمرة بهذا البلد منذ عام 2011، بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أقل من مليون.
- ضربت العاصفة الثلجية "نورما" التي وصلت لبنان، الإثنين الماضي، عشرات المخيمات، فتأثرت كثيرا بالثلوج والأمطار والسيول.
- انخفضت درجات الحرارة في المخيمات إلى ما دون 8 درجات تحت الصفر، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، خاصة مواد التدفئة، فيما حاصرت الثلوج واقتلعت الرياح عشرات الخيام.
تجاوب استثنائي مع حملة أغيثوا عرسال
- مطاعم ومؤسسات رياضية وتجارية وطبية في قطر أعلنت عن تخصيص جزء من أرباحها لصالح جهود إغاثة اللاجئين السوريين في بلدة عرسال شرقي لبنان، تجاوبا مع حملة "أغيثوا عرسال"، التي أطلقتها قبل أيام جمعية قطر الخيرية.
- خصصت "المؤسسة العامة للحي الثقافي" (كتارا) ربح مطعهما اليوم لصالح المبادرة، إضافة إلى مطاعم مؤسسة "أسباير" وعشرات المطاعم الأخرى.
- لقت الحملة تجاوبا كبيرا من جهات أخرى تجارية وطبية وإعلامية ورياضية وتعليمية في قطر.
- خصصت مؤسسات كثيرة جزءا من أرباح مبيعاتها اليوم لإغاثة اللاجئين السوريين في عرسال.
- من المؤسسات المساهمة أيضا في الحملة: "دار الشرق"، والاتحاد القطري لكرة السلة.
مشاركة شعبية من التجار دعما لحملة قطر الخيرية لصالح اللاجئين السورين في #عرسال— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 14, 2019
حلويات العكر | مبيعات يوم الثلاثاء
مركز الحياة الطبي | مبيعات يوم الخميس
كوفي شوب تريدرس | أسبوع كامل من تاريخ 15/1#أغيثوا_عرسال #قطر_الخيرية #مرسال_قطر pic.twitter.com/EBMhtZJ2QH
- على منصات التواصل الاجتماعي، توالت دعوات من شخصيات إعلامية قطرية إلى التبرع، بجانب التبرع على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي القطري.
- تهدف حملة "أغيثوا عرسال" إلى جمع 20 مليون ريال قطري (حوالي 5.5 مليون دولار).
- الهلال الأحمر القطري قال إنه قدم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأسر الأكثر تضررا من اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، إضافة إلى تغطية احتياجات مدراس ومساجد.
فرقنا الإغاثية تسابق الزمن لتقوم بتوزيع المساعدات العاجلة في مخيم #عرسال— Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 14, 2019
قبل العاصفة المتوقعة يوم الأربعاء المقبل
عطاؤكم يوفر احتياجاتهم الأساسية من وقود للتدفئة وسلات غذائية و ملابس وبطانيات
هم في أمس الحاجة لدعمكم - ساهموا معنا الآن#أغيثوا_عرسالhttps://t.co/ecKFfzVf8D pic.twitter.com/k3tEZ1Y7Yh
حالة طوارئ في لبنان
- وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن الثلاثاء "حالة طوارئ بلدية" لتخفيف معاناة النازحين السوريين خلال العاصفة المتوقع اشتدادها خلال الساعات والأيام المقبلة.
- بيان للداخلية قال إن الوزير أعطى توجيهاته إلى المحافظين في جميع المناطق اللبنانية الإيعاز إلى البلديات التي تتواجد ضمن نطاقها مخيمات للنازحين السوريين، إعلان حالة طوارئ بلدية.
- الوزير أوصى بالتواصل الدائم مع غرف عمليات الدفاع المدني، و"الصليب الأحمر" اللبناني، وذلك خلال العاصفة المقبلة، وموجة الصقيع المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، حسب توقعات مصلحة الأرصاد الجوية.
- توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، الثلاثاء، أن يكون الطقس الأربعاء غائما فجرا مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار).وقالت إن أمطارا غزيرة ستتساقط اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد، مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي إلى تشكل السيول وانجرافات في التربة. وتنبأت بتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتصل 500 متر خاصة في الداخل.
المصدر
وكالات
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