الجمعة 7 سبتمبر 2018 12:24
أمير قطر يثمن الموقف الأخلاقي لألمانيا في الأزمة الخليجية
أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تقديره لموقف ألمانيا الأخلاقي الرافض للحصار الجائر الذي فرض على قطر، وذلك خلال افتتاح منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار ببرلين.
بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي وتدعم كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت.
تصريحات أمير قطر:
- نثمن الموقف الأخلاقي لألمانيا الرافض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر في الأزمة الخليجية.
- نعتزم ضخ 10 مليارات يورو استثمارات في الاقتصاد الألماني خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
- العلاقة بين قطر وألمانيا توطدت في السنوات السبع الماضية.
- التبادل التجاري بين قطر وألمانيا تضاعف بين 2011 و2016 ليصل 2.8 مليار دولار.
- الصادرات الألمانية إلى قطر انخفضت بسبب الظروف الإقليمية الأخيرة.
- الاقتصاد القطري أثبت متانته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا.
- المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري في هذه المرحلة هو القطاع غير النفطي.
- المشاريع التنموية في قطر توفر فرصا كبيرة للشركات الألمانية.
- سنشهد توقيع اتفاقية لفتح جامعة ألمانية في دولة قطر.
تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل:
- ألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي وندعم كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت.
- يسعدنا ضخ قطر 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني.
- قطر دولة كبيرة جدا اقتصاديا ولديها ثراء ثقافي.
- العلاقات الاقتصادية بين قطر وألمانيا شهدت نموا كبيرا.
- نرحب بالاستثمارات القطرية في ألمانيا ونتعهد بتوفير البيئة المناسبة لها.
خلفيات:
- أمير قطر وصل (الأربعاء) إلى العاصمة الألمانية برلين، في مستهل زيارة عمل إلى ألمانيا، يلتقي خلالها بالرئيس الألماني فرانك شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل وعدد من كبار المسؤولين الألمان.
- اللقاءات تتمحو حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.
- المنتدى سيشهد مناقشات بشأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية والاستثمار والسياحة والصحة والرياضة والمشروعات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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