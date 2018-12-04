حصار قطر
الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 22:29

أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
غيتي
قالت قطر إنها تلقت دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة الخليجية المزمع عقدها في السعودية الأسبوع المقبل.
التفاصيل
  • وكالة الأنباء القطرية (قنا): أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
  • قنا: الرسالة سلمها عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقباله من قبل سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
  • لم تؤكد قطر مستوى تمثيلها في القمة حتى الآن.
خلفية
  • فرضت دول الحصار الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جويا وبريا وبحريا ودبلوماسيا واقتصاديا على قطر بزعم دعمها "الإرهاب" منذ يونيو/حزيران 2017.
  • نفت الدوحة تلك الاتهامات وقالت إن الحصار الذي فرضته الدول الأربع ينتهك القانون الدولي الإنساني.

  • شاركت قطر في القمة الخليجية الأخيرة العام الماضي في الكويت بوفد رأسه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ولم تفض القمة إلى تحسن في العلاقات مع دول الحصار.

  • لم تفلح مساعي وساطة كويتية يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع بين الدول الخليجية الثلاث وقطر أو تحسن في ظروف الحصار الاقتصادي أو الجوي على الأقل.

  • منعت السعودية القطريين والمقيميين في قطر من أداء مناسك العمرة أو الحج منذ الحصار الذي فرضته على قطر قبل نحو عام ونصف.

  • تقدمت قطر بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات أبوظبي فيما يتعلق بالحصار على قطر.

  • محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات بإنهاء التمييز بحق القطريين.

  • ألزمت محكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر.

  • محكمة العدل طالبت أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.

  • محكمة العدل الدولية أكدت أن القطريين في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبوظبي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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السعودية
القمة الخليجية
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