القمة الخليجية
الاثنين 27 مايو 2019 09:17

أمير قطر يتلقى دعوة رسمية من ملك السعودية لحضور قمة مكة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الجزيرة
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة رسمية لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة في 30 مايو/أيار الجاري.
قمة خليجية في مكة المكرمة:
  • بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تسلم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في الدوحة أمس الأحد.
  • العاهل السعودي كان قد دعا في مطلع الأسبوع الماضي إلى عقد قمتين (خليجية وعربية) طارئتين في مكة المكرمة يوم 30 مايو/أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة قبل أسبوعين على منشأتي نفط في المملكة فضلًا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.
  • يشار إلى أن السعودية أغلقت حدودها البرية مع قطر بعدما أعلنت في قرار مشترك مع كل من الإمارات والبحرين ومصر فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع الدوحة ومحاصرتها.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
الجزيرة مباشر
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