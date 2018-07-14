قطر وروسيا
السبت 14 يوليو 2018 15:20

أمير قطر يتسلم غدا استضافة بطولة كأس العالم 2022

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
يتسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 رسميا غدا الأحد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعقد أمير قطر والرئيس الروسي اجتماعا في قصر الكرملين لبحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر الشيخ تميم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 التي ستجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة، عن إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 في فصل الشتاء.

وفي مؤتمر صحفي، قال إنفانتينو إن مونديال قطر سيقام في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022.

وفازت قطر في عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
الأناضول
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بوتين
كأس العالم 2018
رسميا

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