قطر وتركيا
الأحد 1 أكتوبر 2017 00:55

أمير قطر والرئيس التركي يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية

صورة أرشيفية للقاء أمير قطر مع الرئيس التركي
صورة أرشيفية للقاء أمير قطر مع الرئيس التركي
رويترز
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى أمير قطر مؤخرا بالرئيس التركي في العاصمة التركية أنقرة في جولة هي الأولى منذ بدء الحصار على دولة قطر.

وتعد تركيا حليفا قويا لقطر، وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني إن حجم التجارة بين البلدين ناهز في النصف الأول من العام الجاري ملياري ريال، أي نحو 547 مليون دولار.

وأجرت القوات البحرية القطرية مؤخرا تمرينا بالاشتراك مع نظيرتها التركية في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. كما وصلت قوات تركية إلى قطر وباشرت مهامها المشتركة مع القوات المسلحة القطرية في إطار التعاون العسكري وتفعيلا لبنود الاتفاقات الدفاعية بين البلدين.

وأقر البرلمان التركي في 8 يونيو/ حزيران بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر التي أبرمت أواخر عام 2015 وعدلّت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتمنح هذه الاتفاقية تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يحدد حجمها بتوافق البلدين.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
الأناضول
الجزيرة
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تركيا
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
طيب رجب أردوغان
حصار قطر

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