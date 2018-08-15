أمير قطر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة
وأضاف أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر إنهم يقفون مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.
وأشار إلى أنه في إطار المباحثات الهامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".
نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا pic.twitter.com/VU1PyIfT0b— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 15, 2018
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، إذ عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.
وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية توجه أردوغان والشيخ تميم إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماعهما الثنائي.
وقالت وكالة الأناضول إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.