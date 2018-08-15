قطر وتركيا
الأربعاء 15 أغسطس 2018 16:01

أمير قطر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة

أعلن أمير دولة قطر عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وأضاف أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر إنهم يقفون مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.

وأشار إلى أنه في إطار المباحثات الهامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، إذ عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية توجه أردوغان والشيخ تميم إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماعهما الثنائي.

وقالت وكالة الأناضول إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
الجزيرة
وكالات
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تركيا
قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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