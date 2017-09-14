قطر
الخميس 14 سبتمبر 2017 19:07

أمير قطر في جولة خارجية للقاء زعماء ثلاث دول

أردغان يستقبل أمير قطر في أنقرة
رويترز
يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس جولة تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا يبحث فيها مع قادة الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة.

ويستهل أمير قطر جولته اليوم بزيارة العاصمة التركية أنقرة حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الخليجية.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار أنقرة الثلاثاء، والتقى الرئيس أردوغان.

ويجري أمير قطر غدا الجمعة في برلين محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، وفِي مقدمتها الأزمة الخليجية.

وبعد برلين، يقوم بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء مباحثات تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتأتي جولة أمير دولة قطر -وهي الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران الماضي- في وقت توسع فيه قطر شراكاتها مع العديد من دول العالم رغم الحصار الذي تفرضه عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
قطر
الأمير تميم بن حمد آل ثاني
تركيا
أردوغان
ألمانيا
أنغيلا ميركل
ماكرون

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