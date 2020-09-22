قطر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 00:22

أمير قطر: المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام تعنت إسرائيل وانتهاكها للشرعية الدولية (فيديو)

أمير قطر خلال كلمته
الجزيرة مباشر
ندد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بعجز المجتمع الدولي أمام "التعنت الإسرائيلي" تجاه الفلسطينيين، وشدد على أن الحوار غير المشروط هو السبيل لحل الأزمة الخليجية.

وقال الشيخ تميم في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "هناك إجماع دولي على عدالة قضية فلسطين، ورغم هذا الإجماع يقف المجتمع الدولي عاجزا ولا يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي، والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، وفرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".

وأضاف، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن "السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، والتي قبلها العرب، وتقوم عليها مبادرة السلام العربية".

ودعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها عبر مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية، وليس على القوة".

وشدد على ضرورة "إنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة".

الأزمة الخليجية

وتطرق أمير قطر إلى الأزمة الخليجية بقوله إنه "بعد أكثر من 3 سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على قطر، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات".

وأردف أن "الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة، التي بدأت بحصار غير مشروع، ويبدأ حلها برفع هذا الحصار".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ثم فرضت عليها حصارا، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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