اعتقالات السعودية
الاثنين 9 مارس 2020 14:53

أمير سعودي يتحدث عن "أشباه رجال".. ومغردون يشيرون للشخص المقصود

الأمير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود
مواقع التواصل
غرد الأمير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود عبر حسابه على تويتر ناصحًا متابعيه بعدم تصديق تغريدات من وصفهم بـ"أشباه الرجال".

وقال الأمير السعودي في تغريدته "لا تكن إمعة، تُصدق ما يدوّنه أشباه الرجال في تغريداتهم وخاصة بعد منتصف الليل".

وقال مغردون إن خالد آل سعود يقصد في تغريدته المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، بعد تغريدته على حسابه التي قال فيها "كش ملك"، تزامنًا مع الحديث في وسائل الإعلام حول اعتقالات أمراء بالسعودية.

وحظيت تغريدة الأمير بتفاعل واسع من متابعيه وهي التي جاءت عقب تغريدة المزروعي التي نشرها بعد منتصف الليل من نفس اليوم.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي ينتقد فيها خالد آل سعود المزروعي، ففي عام 2015 غرد الإماراتي قائلًا "أصبح المسلمون يخشون الصلاة في مساجد المملكة بسبب الوضع الأمني".

ورد عليه آل سعود "أعداد المُصلين في المساجد بزود وزود، وفي أمن وطُمأنينة، وتعال وشوف بنفسك، بدلاً من هالكلام الفاضي، الله يصلحك".

وتواصل السلطات السعودية الصمت إزاء ما كشفته وسائل إعلام دولية عن اعتقال عدد من أمراء العائلة الحاكمة في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينهم الأميران أحمد بن عبد العزيز شقيقِ العاهل السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وكان من اللافت تغريدة للإماراتي حمد المزورعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قال فيها "كش ملك" وذلك قبيل بدء حملة اعتقال الأمراء بوقت قصير.

وقد أثارت تغريدة المزروعي الجدل والنقاش على منصات التواصل حول الدور الاماراتي في إدارة الشأن السعودي الداخلي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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