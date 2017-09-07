أمير الكويت: الأمل لم ينته لحل النزاع بين قطر وجيرانها

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الأمل لم ينته لحل النزاع بين قطر وبين جيرانها في الخليج.

وأضاف الشيخ صباح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الأزمة في الخليج معقدة، مستطردا "لكن لا توجد عقدة ليس لها حل"، مضيفا "متفاءل بحل الأزمة في الخليج "قريبا جدا إن شاء الله".

وأشار أمير الكويت إلى أن دولة قطر مستعدة للجلوس على مائدة الحوار ومناقشة المطالب الثلاثة عشر، مؤكدا رفض أي شيء يمس سيادة قطر.

وكشف الشيخ صباح عن نجاح مساعيه في وقف أي تحرك عسكري خلال الأزمة الخليجية، مضيفا أنه ليس في مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب ويجب أن تكون مع إخوانها في مجلس التعاون.

من جانبه، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمير الكويت على مساعيه لحل الأزمة الخليجية وعلى مساعدته لدول الخليج على تنفيذ تعهداتها، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على تنفيذ التزاماتهم في قمة الرياض.

وأكد ترمب أن قطر والسعودية لديهما دورا مهما في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى إمكانية توسط البيت الأبيض في الأزمة الخليجية، معربا عن تقديره واحترامه للوساطة الكويتية في الأزمة.