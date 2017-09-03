اليابان
الأحد 3 سبتمبر 2017 09:06

أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية

الأميرة ماكو وخطيبها كي كومورو في مؤتمر صحفي لإعلان خطوبتهما
رويترز
قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان (الأحد) إن الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو ستتزوج زميل دراسة سابقا مما يزيد من انكماش الأسرة الملكية.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة نبأ الخطبة.

وبهذه الخطوة ستصبح الأميرة ماكو من العامة بعد الزواج.

ويثير انكماش عدد أفراد العائلة الملكية، الذي يعكس المجتمع الياباني الأوسع الآخذ في الشيخوخة، مخاوف من أن الأمير قد يكون الأخير.

وماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور. والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو.

وهيساهيتو الذي يبلغ من العمر عشر سنين واحد من بين أربعة ورثة ويأتي ترتيبه في ولاية العرش بعد ابني اكيهيتو وهما في منتصف العمر وزوجتاهما في أوائل الخمسينيات وماساهيتو الثمانيني شقيق أكيهيتو.

وتأتي خطوبة ماكو من كي كومورو، الذي يعمل في مكتب محاماة في طوكيو، بعدما صادق المشرعون في يونيو/حزيران على مشروع قانون يسمح لأكيهيتو بالتنحي. وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 1817.

وقال الإمبراطور، وهو أول إمبراطور لا يُنظر إليه على أنه مقدس،  منذ عام في ظهور نادر إنه يخشى من أن يتسبب السن في صعوبة أداء مهامه. وأجرى الإمبراطور البالغ من العمر 83 عاما عملية جراحية وتلقى علاجا من سرطان البروتستاتا.

لكن التشريع، الذي يطبق على أكيهيتو فقط لا الأباطرة القادمين، لم يشر إلى أي من المواضيع المثيرة للجدل حول ما إذا كان سيتم النظر مرة أخرى في قانون تولي الرجال فقط المنصب أو السماح للنساء بالبقاء في العائلة الإمبراطورية بعد زواجهن.

ويخشى المحافظون من أن يفتح هذا الطريق أمام السماح للنساء بوراثة العرش.

وتخرج كومورو وماكو من الجامعة المسيحية الدولية. وتحمل ماكو درجة الماجستير من جامعة ليستر وتعمل باحثة في متحف.

وذكرت وسائل إعلام أن كومورو قام بدور "أمير البحر" للترويج للسياحة بالقرب من طوكيو.

المصدر
رويترز
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