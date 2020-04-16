أميرة سعودية معتقلة تطالب بالإفراج عنها بعد تدهور صحتها
ووجه الحساب المناشدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكشف أن الأميرة موجودة حاليا في سجن الحاير وحالتها الصحية متدهورة للغاية وحرجة وقد تؤدي إلى وفاتها، ولم تحصل على أي عناية طبية أو اهتمام.
وأوضح الحساب أن الأميرة لا تعلم إن كان لدى القيادة علم بوجودها في السجن مع ابنتها سهود الشريف. وطالبت الأميرة الملك وولي العهد بالنظر في قضيتها وإطلاق سراحها وتلقي العلاج المناسب بسبب وضعها الحرج.
نداء #عاجل من #الاميرة_بسمة_بنت_سعود التي اعتقلت بشكل تعسفي في ارض الوطن العام الماضي, تناشد فيه #القيادة_الرشيدة@KingSalman@FaisalbinFarhan @security_gov@spagov@MOISaudiArabia@okaz_brk@HRCSaudi@SaudiVision2030@media_ksa@KSAMOFA@kbsalsaud pic.twitter.com/31Sm7y7da2— الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) ١٥ أبريل ٢٠٢٠
وأكد الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري صحة ما ورد على حساب الأميرة بسمة، مشيرا إلى أن العلاج حق مشروع وحقوق الإنسان يجب أن تكون مقدمة على تصفية الحسابات الشخصية.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن اعتقال الأميرة بسمة في فبراير/ شباط 2019 حيث كانت تشتهر بمقالاتها بشأن أوضاع المرأة في السعودية والإصلاحات السياسية.
عادت الأميرة بسمة من أوربا، إلى المملكة في 2016 بعد أن توسط لها ولي العهد في ذلك الحين ابن عمها الأمير محمد بن نايف.
ما ورد في حساب #بسمة_آل_سعود صحيح، الحساب غير مخترق، هي في السجن وهذا مؤكد، وحالتها الصحية صعبة وبحاجة للعلاج قبل تدهور حالتها!— Yahya Assiri يحيى عسيري #مقسطون (@abo1fares) ١٥ أبريل ٢٠٢٠
العلاج حق مشروع، وحرية التنقل حق مشروع، وحقوق الإنسان يجب أن تكون مقدمة على تصفية الحسابات الشخصية!
يجب أن ننتقل من مشروع المزرعة لمشروع الدولة! https://t.co/lIvg921Idw
بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (1 مارس 1964) كاتبة وناشطة إعلامية سعودية في مجال حقوق الإسان، ولها رؤية خاصة بالشأن العربي وتفاعلاته مع الشأن الدولي من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية.
ركزت جل وقتها وطاقاتها لتسليط الضوء على الأمور الاجتماعية وخلق فهم للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء اللبلاد العربية والعالم.
الأميرة بسمة بنت سعود— خريف سلمان (@KharefSalman) April 16, 2020
تؤكد عبر حسابها في تويتر
(لقد تم اختطافي أنا وابنتي دون تفسير .. ورميت في سجن الحائر بدون تهمة.. وصحتي في تراجع)
إذا كان ابن سلمان يفعل ذلك بعائلته.. فكيف بالمواطنين؟#خريف_سلمان pic.twitter.com/zhpqHVw4f2
كانت صحيفة (أي.بي.سي) الإسبانية كشفت أن الأميرة اعتُقلت بينما كانت تنوي التوجه إلى سويسرا للعلاج، وذلك بعدما تعاقدت مع شركة "ريدستار" للطيران مقابل 80 ألف يورو لنقلها إلى سويسرا.
ونشرت الصحيفة شريط فيديو يظهر تسعة أشخاص كانوا ينتظرون الأميرة في منزلها بمدينة جدة، واعتقلوها عندما عادت رفقة ابنتيها إلى منزلها.
الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، تؤكد أنها معتقلة الآن في سجن #الحائر بعد أن اختطفها ابن سلمان مع ابنتها (دون سبب). وتكشف أن صحتها تتدهور في السجن ! pic.twitter.com/fia1Sch0aU— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 16, 2020
كشفت صحيفة “آي بي سي” الإسبانية في تقرير خاص أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باعتقال بسمة بنت سعود بن عبد العزيز بعد اختطافها من منزلها، خلال استعدادها للسفر إلى سويسرا للعلاج.— Goldmaryam2 👈 رابع حساب (@goldmaryam2) April 16, 2020
السعودية تحت حكم محمد بن سلمان
قتل _ اختطاف _ سرقة _ منع السفر
تهديد _ تحرش _ ابتزاز pic.twitter.com/sTPiG2eFCL