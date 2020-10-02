السعودية
الجمعة 2 أكتوبر 2020 22:36

"أمنستي": مهاجرون إثيوبيون يتعرضون "للتعذيب" في السعودية (فيديو)

منظمة العفو الدولية "أمنستي" اتهمت السلطات السعودية بممارسة "التعذيب" بحق مهاجرين إثيوبيين
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الجمعة، السلطات السعودية بممارسة "التعذيب" بحق مهاجرين إثيوبيين طردتهم جماعة "الحوثي" من اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "منذ مارس/آذار الماضي طردت السلطات الحوثية آلاف العمال المهاجرين الإثيوبيين وعائلاتهم إلى السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضافت أن السلطات السعودية "قبضت على المهاجرين لدى وصولهم إلى المملكة، وصادرت مقتنياتهم، وانهالت عليهم بالضرب في بعض الحالات".

وأردفت المنظمة أنه تم "نقل غالبية الإثيوبيين إلى مركز احتجاز (الداير)، ومن هناك نُقلوا إلى سجن جازان المركزي، ومن ثم تم نقل بعضهم إلى سجون في جدة ومكة لمدة تزيد على 5 أشهر في ظروف قاسية".

وتابعت: "جميع  الذين أُجريت معهم مقابلات قالوا، إنهم تعرَّضوا لإساءة معاملة فظيعة منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم من قبل السلطات السعودية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الأوضاع التي يعيشها هؤلاء في زنازين قذرة مكتظة، مُحاطين بالموت والمرض، مزرية للغاية إلى حد أن ما لا يقل عن اثنين منهم حاولا الانتحار".

ونقلت عن إحدى النزيلات قولها "هذا جحيم، لم أرَ شيئاً كهذا طوال حياتي (..)، فلا توجد مراحيض، ونضطر للتبوُّل على الأرض، ليس بعيداً عن المكان الذي ننام فيه".

وقال جميع المحتجزين، وفق تقرير المنظمة، إن "الأمراض تفشَّت في السجون، وأصيب غالبيتهم بالتهابات الجلد، والإسهال، والحمى الصفراء".

وأردفت المنظمة، أنه يجري كذلك "احتجاز النساء الحوامل، والرضَّع، والأطفال الصغار في هذه الظروف المروعة نفسها".

وتابعت أنها "وثّقت ثلاث حالات وفاة لأشخاص بالغين في الحجز، استناداً إلى شهادات متسقة لشهود عيان".

وأشارت إلى أن محتجزين آخرين أبلغوها "بوجود ما لا يقل عن أربع حالات وفاة أخرى".

ولفتت المنظمة إلى أن "تفشي المرض، وعدم توفر الطعام والماء والرعاية الصحية أمر  يشير إلى أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

وحثت السلطات السعودية "على الإفراج فوراً عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفيا، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان حصولهم على ما يكفي من الطعام، والماء والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، ومكان الإقامة، والملابس".

كما طالبت "بإجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملة المحتجزين، وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة".

ودعت المنظمة في ختام تقريرها السلطات الإثيوبية والسعودية، إلى "العمل معاً لضمان إمكانية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمواطنين الإثيوبيين".

ولم يصدر عن السلطات السعودية تعليق فوري عما أوردته المنظمة الدولية في هذا التقرير.

ورغم القيود المفروضة على السفر بسبب تفشي كورونا، تمكَّن ما لا يقل عن 34 ألف مهاجر إثيوبي العودة إلى موطنهم من شتى أنحاء العالم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى سبتمبر/أيلول 2020، وكان بينهم 3998 شخصاً عادوا من السعودية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إسرائيل تكشف عن "مصنع صواريخ" لحزب الله في بيروت.. ما القصة؟
Thumbnail
السجن لأسترالي اعتدى بالضرب على مسلمة حامل (فيديو)
Thumbnail
بعد إصابة ترمب بكورونا: ماذا ينص الدستور في حال عجزه عن أداء مهامه؟
Thumbnail
انتحار صحفية روسية حرقا خارج مركز شرطة
Thumbnail
بعد هجوم ماكرون على الإسلام: رد قاس من القرة داغي على الرئيس الفرنسي

الأكثر قراءة

  1. إسماعيل هنية يحث الجامعة العربية على مقاضاة إسرائيل
  2. شاهد: صلاح يحرز هدفا عالميا في رباعية ليفربول أمام بورنموث
  3. شاهد: مئات الآلاف في شوارع الجزائر يطالبون برحيل النظام
  4. رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن
  5. السودان: ارتفاع قتلى اشتباكات قبلية في بورتسودان إلى 13 (فيديو)