كأس الأمم الأفريقية 2019
الاثنين 8 يوليو 2019 00:06

أمم أفريقيا: الجزائر تمنح الكرة العربية أول مقعد في دور الثمانية

منتخب الجزائر يواصل حملته نحو استعادة لقب البطولة القارية الغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عاما

رويترز
تأهل المنتخب الجزائري لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه السهل 3- صفر على منتخب غينيا اليوم الأحد في دور الستة عشر للبطولة.

وواصل محاربو الصحراء بنجاح حملتهم نحو استعادة لقب البطولة القارية الغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عاما.

التفاصيل
  • جاء فوز المنتخب الجزائري، ليمنح الكرة العربية أول مقعد لها في دور الثمانية بالبطولة، بعدما ودع المنتخبان المغربي والمصري البطولة من دور الستة عشر.
  • حقق المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عام 1990، انتصاره بأقل مجهود، حيث كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، في ظل تفوق القدرات الفنية للاعبيه على المنتخب الغيني.
  • افتتح يوسف البلايلي، المحترف في صفوف الترجي التونسي، التسجيل للجزائر في الدقيقة 24، قبل أن يضيف رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 57.
  • تكفل (البديل) آدم وناس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.
  • ضرب منتخب الجزائر، الذي يعد الفريق الوحيد المحتفظ بنظافة شباكه في البطولة حاليا، موعدا في دور الثمانية يوم الخميس القادم بملعب السويس الجديد، مع الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.
المصدر
وكالات
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