طرائف
الثلاثاء 9 مايو 2017 23:26

أمريكي يحصل على وجبات مجانية بعد حصوله على 3.4 مليون مشاركة لتغريدة

حصل مراهق أمريكي على وجبات مجانية لمدة عام من أجنحة الدجاج، بعد تحطيم تغريدة له الرقم القياسي في عدد مرات إعادة المشاركة.

وأصبحت تغريدة المراهق كارتر ويلكرسون، التي يقول فيها "ساعدوني من فضلكم إنني بحاجة إلى الأجنحة" (الثلاثاء) هي الأكثر مشاركة على الاطلاق على موقع "تويتر" بأكثر من 3.4 مليون إعادة مشاركة، مما جعله ينال مراده من سلسلة مطاعن "ويندي" للوجبات السريعة.

وكان ويلكرسون قد غرد في السادس من أبريل، ووضع صورة لحساب تويتر الرسمي لمطعم "ويندي"، قائلا إنه بحاجة للحصول على 18 مليون إعادة مشاركة لتغريدته كي يحصل على طلبه.

وبعد أن أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن طلب ويلكرسون  قد حطم الرقم القياسي لإعادة مشاركة التغريدات، متفوقا على  عدد مرات  إعادة المشاركة لصورة  سيلفي شهيرة للفنانة إلين ديجينيريس ولمجموعة من الفنانين المشاهير في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أعادت سلسلة مطاعم ويندي النظر في عرضه

وقال عملاق الوجبات السريعة "اعتبر طلبك تحقق"، وأضاف في وقت لاحق: "لقد  حصل الرجل على أجنحته".

ومن أجل تخليد هذا الانجاز الإلكتروني، تبرعت الشركة أيضا بمبلغ 100 ألف  دولار لمؤسسة "ديف توماس"، التي تساعد على توفير منازل للأطفال في برنامج الرعاية البديلة.

 

المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر
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موسوعة جينيس
مراهق أميركي
تويتر

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