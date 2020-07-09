مقتل جورج فلويد
الخميس 9 يوليو 2020 11:33

أمريكي يحاول دهس متظاهرين ضد العنصرية والشرطة تطلق سراحه (فيديو)

سائق السيارة دهس دراجات المتظاهرين وفر هاربا
سائق السيارة دهس دراجات المتظاهرين وفر هاربا
مواقع التواصل
تداول ناشطون امريكيون مقاطع فيديو ترصد محاولة أحد الأشخاص دهس متظاهرين مناهضين للعنصرية في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك ليل الثلاثاء الماضي.

حيث قاد أحد الأشخاص سيارته بسرعة كبيرة في محاولة منه لدهس المتظاهرين بالقرب من ميدان التايمز، إلا أنه ارتطم بدراجاتهم الهوائية فقام بدهسها لمحاولة عبور الطريق الذي أوقفه المحتجون خلال مظاهراتهم.

ووصلت قوات الشرطة بعد تمكن المُتظاهرين من الإمساك به، واعتقلته على إثر الحادث، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن تحقيقات الشرطة أن سائق السيارة أصيب بالذعر بعد أن أحاط المحتجون بسيارته ليلة الثلاثاء الماضي في ميدان التايمز، وأنها أفرجت عنه دون توجيه اتهامات.

حيث أحاطت المجموعة الاحتجاجية، وخاصة راكبي الدراجات الهوائية منهم، بسيارة دودج دورانغو المتجهة غربا في شارع 42 في الجادة السادسة حوالي الساعة 9:10 مساء الثلاثاء.

وكان راكبو الدراجات الهوائية يحاولون إيقاف حركة المرور لمواصلة احتجاجهم عندما أصيب السائق بالذعر وحاول الابتعاد عن الحشد وفقا للتحقيقات.

وكانت قد اندلعت احتجاجات عارمة في مدن وولايات أمريكية عدة وحول العالم أيضا إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبته لحوالي تسع دقائق  أثناء اعتقاله  في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية.

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا زالت القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
مظاهرات احتجاجية
دهس
نيويورك
جورج فلويد

اقرأ أيضا

Thumbnail
ممثلة مصرية تقتل زوجها.. وعلامات في الجثة قد تغير مسار القضية
Thumbnail
تسجيل جديد يكشف آخر كلمات جورج فلويد قبل وفاته (فيديو)
Thumbnail
رئيس البرازيل ممسكا بحبة من دواء مثير للجدل: أشعر بتحسن (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا وإيطاليا تلاحق الفيروس في الصرف الصحي
Thumbnail
أطلانتس.. القارة المفقودة بين وصف أفلاطون والإشارات القرآنية

الأكثر قراءة

  1. ممثلة مصرية تقتل زوجها.. وعلامات في الجثة قد تغير مسار القضية
  2. تسجيل جديد يكشف آخر كلمات جورج فلويد قبل وفاته (فيديو)
  3. أمريكي يحاول دهس متظاهرين ضد العنصرية والشرطة تطلق سراحه (فيديو)
  4. رئيس البرازيل ممسكا بحبة من دواء مثير للجدل: أشعر بتحسن (فيديو)
  5. كورونا.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا وإيطاليا تلاحق الفيروس في الصرف الصحي