الاثنين 7 يناير 2019 14:17
أمريكي من أصل مصري يفوز بجائزة غولدن غلوب
فاز الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم "الملحمة البوهيمية".
التفاصيل:
- حصل الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" "بوهيميان رابسودي) على جائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم درامي.
- حصل فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.
- فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".
- فازت جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).
- فاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي، أو ممثل موسيقي عن دوره في فيلم "النائب" (فايس) والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.
- فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).
- نال المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم "روما"، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.
- فاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك).
- فازت ريجينا كينغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).
- حصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس) على جائزة أفضل فيلم رسوم المتحركة.
- حصلت نجمة البوب ليدي غاغا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية "ضحل" (شالو) في فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).
- وفاز مسلسل "الأمريكيون" (ذي أمريكانز) بجائزة أفضل مسلسل درامي في حين فاز مسلسل "على طريقة كومينسكي" (ذا كومينسكي ميثود) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.
من هو رامي مالك؟
- ممثل أمريكي شاب من أصل مصري، ولد في لوس أنجليس عام 1981.
- حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل، بولاية إنديانا.
- بدأ مسيرته الفنية مسيرته الفنية عام 2004 كضيف في أحد المسلسلات.
- اشتهر بعد دوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "السيد روبوت".
- أول مصري أمريكي يفوز بجائزة إيمي عن أفضل ممثل عام 2016.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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