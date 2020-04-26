فيروس كورونا
الأحد 26 أبريل 2020 12:05

أمريكيون يتأثرون بتصريحات ترمب بشأن استخدام المعقمات علاجا لكورونا.. كيف؟

ردود فعل قلقة في الولايات المتحدة بعد اقتراح الرئيس ترمب استخدام المطهرات لعلاج كورونا
رويترز
كشفت صحيفة الديلي نيوز الأمريكية أن 30 شخصا توجهوا إلى مركز السيطرة على السموم بمدينة نيويورك خلال الثمانية عشر ساعة التي تلت اقتراح ترمب استخدامه المعقمات في علاج فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد غير المألوف في العادة توجه إلى هناك خوفًا من أن يكونوا قد تناولوا المبيضات أو منظفات المنزل الأخرى.
وفحص مركز السيطرة على السموم، التابع لوزارة الصحة بمدينة نيويورك، ما مجموعه 30 حالة من التعرض المحتمل للمعقمات بين الساعة 9 مساء الخميس والساعة 3 عصر الجمعة، وفق تصريح المتحدث الرسمي بالمركز.
وقال المتحدث إن كل الأشخاص الذين تواصلوا مع المركز لم يتوفوا ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.
ولكن مقارنة بالعام الماضي، عالج مركز مكافحة السموم 13 حالة مماثلة فقط في نفس فترة الـ18 ساعة من العام الماضي.

وكان ترمب قد اقترح خلال الإيجاز الصحفي عن فيروس كورونا الخميس بالبيت الأبيض، أن الأطباء ربما يتمكنون من علاج فيروس كورونا من خلال حقن مطهرات مثل المبيض مباشرة في رئتي مرضاهم.
وطلب ترمب من مستشاريه الصحيين النظر في الأمر قائلاً "لأنك ترى أن الفيروس يدخل إلى الرئتين، ولديه عدد هائل على الرئتين، لذا سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك ... يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي".
ويوم الجمعة، وبعد استنكار واسع النطاق من قبل خبراء الطب، ادعى ترمب أن اقتراحه الخطير كان على سبيل المزاح.
وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي "لقد قلت ذلك بشكل ساخر".
ورغم دفاع ترمب وقوله بأنه كان يمزح، أخذت وكالات الصحة والطوارئ تعليقاته على محمل الجد وحذرت الناس من الاستماع إلى الرئيس.
وقالت مفوضة الصحة بمدينة نيويورك أوكسيريس باربوت على تويتر "لتوضيح الأمر، لا تستخدم المطهرات للابتلاع سواء عن طريق الفم أو الأذنين أو عن طريق استنشاقها بأي شكل من الأشكال، والقيام بذلك يمكن أن يعرض الناس لخطر كبير".

وفي ولاية ماريلاند أيضا، تلقت وكالة إدارة الطوارئ أكثر من مئة اتصال للاستفسار عن اقتراح الرئيس ترمب، مما أجبر الوكالة على تحذير المواطنين الأمريكيين، وتذكيرهم بأن "المواد المطهرة لا ينبغي إدخالها إلى الجسم تحت أي ظرف من الظروف سواء من خلال الحقن أو الابتلاع أو أي طريق آخر".

وبالمثل، أصدر قسم إدارة الطوارئ في ولاية واشنطن بيانًا عامًا لتذكير الناس بعدم "شرب المبيض" أو "حقن المطهر".

المصدر
صحف أمريكية
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ترمب
مطهرات
تحذير

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