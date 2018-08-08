مسلمو أمريكا
الأربعاء 8 أغسطس 2018 15:22

أمريكية من أصل فلسطيني تستعد لتصبح أول مسلمة بالكونغرس

رشيدة طالب
وسائل التواصل الاجتماعي
فازت الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طالب بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي، لتقترب بهذا من أن تصبح أول أمريكية مسلمة تُنتخب في الكونغرس.

ولم ينافس رشيدة طالب أي مرشح من الحزب الجمهوري أو أي حزب آخر في الانتخابات التمهيدية على مقعد المقاطعة رقم 13 بالولاية أمس الثلاثاء، ما يعني أن رشيدة طالب ستفوز بالمقعد خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان هذا المقعد يشغله النائب جون كونيرز منذ عام 1965 قبل أن يتنحى عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي لأسباب صحية، ووسط اتهامات له بالتحرش الجنسي.

وكانت رشيدة طالب (42 عاما) تشغل عضوية مجلس نواب ولاية ميتشغان الأمريكية، وهي من أصل فلسطيني، إذ ولدت أمها في الضفة الغربية، بينما ولد أبوها في بيت حنينا القريبة من القدس المحتلة، قبل أن يهاجر إلى نيكاراغوا ثم إلى الولايات المتحدة، حيث استقر بمدينة ديترويت بولاية ميتشغان.

المصدر
أسوشيتد برس
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
أمريكا
مسلمون
الكونغرس
عضوية
انتخابات
مسلمة
فلسطيني

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطع الإنترنت في شرق إثيوبيا وسط أعمال عنف محلية
Thumbnail
وكالات إغاثة تحذر من تشريد 700 ألف سوري في معركة إدلب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم