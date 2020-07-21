مقتل جورج فلويد
الثلاثاء 21 يوليو 2020 19:03

أمريكيات يشكلن حائط صد لحماية أبنائهن من اعتداء القوات الفدرالية (فيديو)

عشرات الأمهات في بورتلاند يشكلن حائطا بشريا لمنع قوات الشرطة من إيذاء أبنائهن
عشرات الأمهات في بورتلاند يشكلن حائطا بشريا لمنع قوات الشرطة من إيذاء أبنائهن
رويترز
تداول نشطاء على وسائل التواصل مقاطع مصورة لحائط صد بشري شكلته أمهات المتظاهرين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية مساء الأحد، لمنع القوات الفدرالية من الاعتداء على أبنائهن.

ووقفت عشرات من أمهات المتظاهرين أمام إحدى المحاكم الفدرالية بالمدينة وهتفن ضد القوات الفدرالية مُطالبين إياهم بالتوقف عن الاعتداءات والامتناع عن إطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع أو غاز الفلفل أو غيرها من الأسلحة التي يستخدمونها لتفريق المتظاهرين.

وارتدى العديد منهن الخوذات المخصصة للدراجات لحماية رؤوسهن، كما وحّد الكثير منهن لون ملابسهن وارتدين ملابس بيضاء أو صفراء اللون، وحملهن بعض اللافتات كُتب عليها "أمهات غاضبات" و "أمهات غاضبات يدعمن حياة السود مهمة".

وبقيت الأمهات بقين لساعات عدة في وقفتهن الاحتجاجية حتى قامت القوات الفيدرالية وقوات الشرطة بإطلاق القنابل المُسيلة للدموع لتفريقهن وإبعادهن عن مقر المحكمة.

الجدير بالذكر أن الضباط الفدرالين، الذين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشرهم في بورتلاند منذ الأسبوع الماضي، أدوا  إلى تصعيد التوتر في المدينة بعد أن قال المحتجون إن الضباط ينتهكون حقوقهم المدنية من خلال التجوال في الشوارع في عربات غير مميزة واحتجاز أشخاص دون سبب.

ومدينة بورتلاند تتظاهر منذ أكثر من50  يوماً للمطالبة بحل جهاز الشرطة بالمدينة، واستمرت الاحتجاجات رغم إرسال قوات إنفاذ القانون من القوات الفيدرالية، وتصاعدت الأحداث أخيراً بعد احتراق قسم شرطة المدينة.

ويأتي ذلك على خلفية المظاهرات المُنددة بالعنصرية والمُطالبة بحل أجهزة الشرطة، التي اندلعت في كثير من المدن الأمريكية وحول العالم بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" أواخر شهر مايو أيار الماضي، بعد أن جثا شرطي أمريكي برجله على عنقه لما يقارب تسع دقائق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ومازالت المظاهرات مستمرة في مدن أمريكية عدة حيث ترفع شعارات منددة بالعنصرية ضد السود، ويتخللها بعض المواجهات أحيانا بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
أمهات
حاجز
بورتلاند
مظاهرات
جورج فلويد

اقرأ أيضا

Thumbnail
باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)
Thumbnail
نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسرا لتصنيع كمامات كورونا
Thumbnail
"البنتاغون" تشتري مقاتلات "إف 35" كانت مخصصة لتركيا.. ماذا حدث؟
Thumbnail
تقرير: تركيا ترفض تصوير مسلسل لنتفليكس بسبب "الشذوذ الجنسي"
Thumbnail
مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)
  2. نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسرا لتصنيع كمامات كورونا
  3. "البنتاغون" تشتري مقاتلات "إف 35" كانت مخصصة لتركيا.. ماذا حدث؟
  4. تقرير: تركيا ترفض تصوير مسلسل لنتفليكس بسبب "الشذوذ الجنسي"
  5. مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)