فيروس كورونا
الخميس 16 يوليو 2020 18:58

أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة تجارب لقاح كورونا

اتهامات لروسيا بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كوفيد-19
رويترز
وجهت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا اتهامات لروسيا بمحاولة سرقة معلومات من عدة باحثين يعملون على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إعلان أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا اليوم الخميس، بعد التنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول الدول الثلاث إن مجموعة اختراق إلكتروني تسمى "APT29" ومعروفة أيضا باسم "كوزي بيير" أو الدب الدافئ"، والتي يُعتقد أنها تنتمي للمخابرات الروسية، تقوم بالهجوم على مؤسسات بحثية أكاديمية ودوائية منخرطة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وينظر مسؤولو المخابرات إلى الهجمات المستمرة على أنها محاولة لسرقة الملكية الفكرية، لكنها لا تهدف إلى تعطيل الأبحاث.

ولم يتضح ما إذا كانت المعلومات سرقت بالفعل أم لا، لكن المركز الوطني للأمن السيبراني يقول إن المعلومات السرية للأفراد لا يُعتقد أنها تعرضت للخطر.

وتُصنف واشنطن "كوزي بير" على أنها واحدة من مجموعتي قرصنة مرتبطتين بالحكومة الروسية اقتحمت شبكة الحاسوب التابعة للجنة الديمقراطية الوطنية وسرقت رسائل البريد الإلكتروني قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بينما تسمى المجموعة الأخرى "فانسي بير".

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف عن اختراق أبحاث اللقاحات، لكن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن مثل هذه المعلومات ستكون ذات قيمة عالية.

وتوجه السلطات الأمريكية منذ شهر اتهامات مماثلة للصين، وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي الأسبوع الماضي، "في هذه اللحظة بالذات، تعمل الصين على تعريض المؤسسات الصحية الأمريكية وشركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية التي تجري أبحاث كوفيد-19 الأساسية للخطر".

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
اتهامات
روسيا
سرقة
أبحاث
اختراق إلكتروني

اقرأ أيضا

Thumbnail
بعد تجدد المواجهات.. تركيا: أرمينيا ستدفع ثمن اعتداءاتها على أذربيجان
Thumbnail
الشيخ رائد صلاح: عودة "آيا صوفيا" مسجدًا مقدمة لتحرير المسجد الأقصى
Thumbnail
السيسي لشيوخ قبائل ليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة سرت (صور)
Thumbnail
مغردون يسخرون من ابن سلمان بعد فشله أمام قطر في محكمة العدل الدولية
Thumbnail
شاهد: شرطية أمريكية تطلق الرصاص على شخص هاجمها بسكين

الأكثر قراءة

  1. بعد تجدد المواجهات.. تركيا: أرمينيا ستدفع ثمن اعتداءاتها على أذربيجان
  2. الشيخ رائد صلاح: عودة "آيا صوفيا" مسجدًا مقدمة لتحرير المسجد الأقصى
  3. السيسي لشيوخ قبائل ليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مهاجمة سرت (صور)
  4. أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة تجارب لقاح كورونا
  5. مغردون يسخرون من ابن سلمان بعد فشله أمام قطر في محكمة العدل الدولية