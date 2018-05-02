دراسة
الأربعاء 2 مايو 2018 09:10

أمريكا والصين والسعودية الأعلى إنفاقا عسكريا في 2017

الولايات المتحدة الأعلى في الإنفاق العسكري لعام 2017
غيتي
ذكر معهد أبحاث مقره السويد، الأربعاء، أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2017 لأعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وتصدرت الولايات المتحدة والصين والسعودية قائمة "الأعلى إنفاقا".

وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 73.1 تريليون دولار في عام 2017، بزيادة 1.1% على عام 2016 .

وظلت الولايات المتحدة على رأس القائمة باعتبارها "الأعلى إنفاقًا" في العالم بقيمة 610 مليارات دولار، دون تغيير على أساس سنوي.

وشكلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بـ 228 مليار دولار، وفقًا للمعهد.

وقال معهد الأبحاث إنه يقدر أن نصيب الصين من الإنفاق العالمي تضاعف منذ عام 2008 إلى 13%.

وحلت المملكة العربية السعودية محل روسيا في المركز الثالث، إذ أنفقت 69.4 مليار دولار في عام 2017.

وفي الوقت نفسه انخفض الإنفاق الروسي بمقدار الخمس مقارنة مع 2016 إلى 3.66 مليار دولار. وهذا هو أول انخفاض منذ عام 1998. وعزا المعهد هذا الانخفاض إلى عوامل مثل انخفاض أسعار النفط.

وتخطت الهند فرنسا لتحتل المركز الخامس، حيث أنفقت ما يقرب من 64 مليار دولار.

وقال المعهد إن أرقامه تشمل الرواتب وتكاليف العمليات وشراء الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الأبحاث والتطوير.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
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