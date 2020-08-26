أمريكا
الأربعاء 26 أغسطس 2020 18:55

أمريكا: قتيلان برصاص الشرطة خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)

قتل شخصان بالرصاص، أمس الثلاثاء، في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية بعد اشتباك مجموعات، عدة خلال احتجاجات على إطلاق شرطي النار على رجل أسود.

ووقعت أعمال العنف في وقت سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضبًا بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطي أبيض، الأحد الماضي.

وأثار إطلاق الشرطة النار -الأخير- على أمريكي من أصل أفريقي غضبًا واحتجاجات في مدن أمريكية، بما فيها نيويورك ومينيابوليس كجزء من تحركات "حياة السود تهم" الضخمة.

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على تويتر "أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين، ونُقل ثالث أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى، لكن حياته ليست بخطر"، مضيفةً أن التحقيق "جار".

وأظهرت مقاطع فيديو في وقت سابق مصابين جالسين على الأرض وأشخاصًا يركضون في شوارع كينوشا بولاية ويسكنسن.

وتابع بيان الشرطة "المحققون على علم بما تداوله نشطاء من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة".

يذكر أن مدينة مينيابوليس -التابعة لولاية مينيسوتا- قد شهدت مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، تحت ركبة الشرطي الأبيض ديرك تشوفين، نهاية مايو/أيار الماضي.

واندلعت احتجاجات عدة عقب مقتل فلويد، وأضرم المحتجون النار في عدد من المدن، وامتدت موجة الاحتجاجات ضد العنصرية لتشمل عواصم أوربية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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