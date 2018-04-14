الصراع في سوريا
السبت 14 أبريل 2018 00:02

أمريكا: سوريا مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في دوما

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
رويترز
أكدت واشنطن ثقتها التامة في مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي في مدينة دوما، قائلة إن لديها دليل "على قدر عال من المصداقية".

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة واثقة تماما بأن سوريا نفذت هجوما كيماويا في مدينة دوما يوم السبت قائلا إن المعلومات الأمريكية تظهر أن مزاعم روسيا بأن الهجوم مختلق غير صحيحة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين عندما سئلت عن المزاعم الروسية "معلوماتنا تفيد بالعكس. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضافت "نحن على ثقة تامة بأن سوريا مسؤولة" وقالت إن تقاعس روسيا عن وقف سوريا "جزء من المشكلة".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة لديها دليل "على قدر عال من المصداقية" بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما لكنها لا تزال تعمل لتحديد مزيج المواد الكيماوية المستخدم في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في إفادة صحفية "نستطيع القول إن الحكومة السورية تقف وراء الهجوم". وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة لديها دليل على ذلك أجابت "نعم".

وأضافت أن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصل سوريا يوم السبت لجمع الأدلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الصراع في سوريا
الولايات المتحدة
الهجوم الكيماوي
دوما

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