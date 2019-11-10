الأحد 10 نوفمبر 2019 23:55
أمريكا: سنبذل أقصى وسعنا للحفاظ على التحالف مع تركيا
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة ستبذل "أقصى" ما في وسعها للحفاظ على تحالفها مع تركيا، على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وأنقرة.
التفاصيل
أوبراين قال لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتؤدي دورا بالغ الأهمية.
- أوبراين: خسارة تركيا كحليف لن تكون أمرا جيدا لا بالنسبة إلى أوربا ولا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
- أوبراين: واشنطن ستبذل أقصى ما تستطيع لتبقى تركيا عضوا في الحلف الأطلسي.
- أوبراين: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيخبر نظيره التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله واشنطن أنه لا مكان لمنظومة صواريخ إس-400 ولشرائها من روسيا.
خلفيات
- تصريحات أوبراين تأتي قبل ثلاثة أيام من لقاء منتظر، الأربعاء، في واشنطن بين ترمب وأردوغان.
- غداة زيارة الرئيس التركي، يلتقي ترمب، الخميس، في البيت الأبيض الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على وقع انتقادات حادة للحلف كان آخرها تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيه أن الحلف في "موت سريري".
- شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا في الآونة الأخيرة على خلفية عدد من القضايا بينها مطالب تركيا للولايات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/تموز 2016.
- قرار أنقرة بشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية أثر على العلاقات مع واشنطن، التي قامت بإنهاء إشراك تركيا في مشروع مشترك لتطوير طائرات إف-35 الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية