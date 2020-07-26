أمريكا
الأحد 26 يوليو 2020 23:28

أمريكا: سحل واعتداء على صحفيين واعتقال متظاهرين (فيديو)

عنف الشرطة واعتداء على المواطنين في مدن أمريكية عدة
عنف الشرطة واعتداء على المواطنين في مدن أمريكية عدة
مواقع التواصل
تداول مغردون مقاطع مصورة تظهر جانبا من اعتداءات طالت متظاهرين، أمس السبت، في بورتلاند وأوكلاند ولوس أنجليس وسياتل، فضلًا عن تهديدات بالسلاح للصحفيين بُغية إبعادهم عن تغطية الأحداث.

وأظهرت المقاطع هجوم الشرطة في مدينة لوس أنجليس على أحد المتظاهرين، وتجمعهم حوله وصعقه هو وكل من اقترب لإنقاذه، وركلهم وضربهم بالهراوات.

واعتدت الشرطة على إحدى الممرضات في مظاهرات سياتل، ورشتها بغاز الفلفل في وجهها، وهي تحاول إنقاذ أحد الأشخاص من قبضة الشرطة، في ظل إطلاق كثيف لقنابل الغاز المُسيل للدموع والرصاصات المطاطية.

وهاجمت قوات الشرطة الفيدرالية مجموعة من الصحفيين والمصورين، أثناء تغطيتهم اشتباكات بمدينة بورتلاند، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز، وصاح أحدهم بالصحفيين "اخرجوا من هنا".

وكان عمدة مدينة بورتلاند، تيد ويلر، قد انتقد، الخميس الماضي، وجود القوات الفيدرالية في المدينة، معتبرًا أن وجودها غير دستوري، وأنها تؤدي ممارسات غريبة على المجتمع الأمريكي.

وقال ويلر في لقاء مع شبكة "سى إن إن" معلقًا على هذه الممارسات"نحن لم نُطالب بوجود هذه القوات في مدننا، ولسنا نريد هذه القوات هنا، والممارسات التي يفعلونها ليست أمريكية على الإطلاق؛ فهم يأتون في عربات غير مميزة ويأخذون الناس من الشوارع، دون مبرر واضح في كثير من الأحيان، كما أنهم لا يعرّفون أنفسهم للأشخاص المقبوض عليهم، مما يُشعِر الأشخاص المحتجزين بأنهم مختطفون".

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قوات فيدرالية وهي تقبض على متظاهرين من الشارع من دون إبداء أسباب، وفي عربات غير مميزة، وتعتدي على متظاهرين بالضرب بالعصي.

وألقت الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين في مدن عدة، وطالبت المحتجين بفض تظاهراتهم غير القانونية، حسب قولهم.

تأتي هذه التظاهرات تضامنًا مع مدينة بورتلاند، التي استمرت في التظاهر ما يقارب الشهرين؛ تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في 25 من مايو/أيار الماضي. 

وبعد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أُرسِلت قوات فيدرالية لفض تلك التظاهرات.

اقرأ أيضًا:

أمريكا.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الفيدرالية ومسؤولون يهددون ترمب (فيديو)

لكمها بقوة.. شرطي أمريكي يُهشّم أسنان فتاة سوداء (فيديو)

على طريقة فلويد.. شرطي يجثم على عنق رجل أسود في لندن (فيديو)

عنصرية شرطيين أمريكيين ضد شابين أسودين تؤجج الاحتجاجات في أوكلاهوما (فيديو)

ترمب يرفض "حتّى مجرد التفكير" بإزالة أسماء جنرالات أيدوا العبودية عن قواعد عسكرية

شاهد: مقتل أمريكي أسود أمام طفلته في نيويورك.. والشرطة تحقق

تسجيل جديد يكشف آخر كلمات جورج فلويد قبل وفاته (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
السودان: حمدوك يعلن تشكيل قوات مشتركة لنشرها في دارفور
Thumbnail
خطوة جديدة من غوغل لمنافسة أمازون في مجال التجارة الإلكترونية
Thumbnail
البريميرليغ: ليفربول يختتم الموسم بثلاثية في شباك نيوكاسل (فيديو)
Thumbnail
فيديو مؤثر: يمني يبكي بحرقه بعد احتراق مصدر رزقه
Thumbnail
وسط توتر مع حزب الله: الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط مسيرة داخل لبنان

الأكثر قراءة

  1. السودان: حمدوك يعلن تشكيل قوات مشتركة لنشرها في دارفور
  2. خطوة جديدة من غوغل لمنافسة أمازون في مجال التجارة الإلكترونية
  3. البريميرليغ: ليفربول يختتم الموسم بثلاثية في شباك نيوكاسل (فيديو)
  4. أمريكا: سحل واعتداء على صحفيين واعتقال متظاهرين (فيديو)
  5. فيديو مؤثر: يمني يبكي بحرقه بعد احتراق مصدر رزقه