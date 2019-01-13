أمريكا وألمانيا
الأحد 13 يناير 2019 17:08

أمريكا تهدد شركات ألمانية بعقوبات محتملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
قال مسؤول أمريكي كبير الأحد إن السفير الأمريكي لدى ألمانيا حذر الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تقوده روسيا من أنها قد تواجه عقوبات إذا أصرت على المشروع.
التفاصيل
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهم ألمانيا بأنها "أسيرة" لموسكو بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وحثها على وقف العمل في خط أنابيب الغاز الذي يتكلف 11 مليار دولار.
  • يسبب خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، شقاقا بين ألمانيا وحلفائها لأنه سيحرم أوكرانيا من رسوم عبور الغاز المربحة التي تحصلها حاليا.
  • السفارة الأمريكية ذكرت أن السفير ريتشارد غرينيل تطرق لهذه المسألة في خطاب أُرسل إلى عدة شركات.
  • المتحدث باسم السفارة: الخطاب يذكّر الشركات التي تعمل في قطاع خط الأنابيب الروسي لتصدير الطاقة بأنها مهددة بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

 

خلفية

  • تتهم ألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوربيين واشنطن باستغلال القانون للتدخل في السياسة الخارجية وسياسة الطاقة للدول الأخرى بسبب تطبيقه خارج أراضيها.
  • لم يصدر رد فعل مباشر علي خطاب غرينيل من الحكومة الألمانية أو الشركات المشاركة في نورد ستريم-2.
  • تنفذ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم المشروع بالتعاون مع شركائها الغربيين يونيبر وفنترسهال وإنجي وأو.إم.في النمساوية ومجموعة شل البريطانية الهولندية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ألمانيا
روسيا
عقوبات

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