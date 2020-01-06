مقتل قاسم سليماني
الاثنين 6 يناير 2020 20:52

أمريكا تهاجم روسيا والصين بسبب سفارة واشنطن في العراق

مجلس الأمن الدولي
البعثة الأممية الليبية لدى الأمم المتحدة وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي
غيتي - أرشيفية
اتهمت الولايات المتحدة اليوم الإثنين روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭"‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭"‬‬.

وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر/كانون الأول.

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن 27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد "في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة، اللتين منعتا إصدار البيان".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
العراق
روسيا
الصين
مجلس الأمن الدولي
قاسم سليماني

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