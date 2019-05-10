الجمعة 10 مايو 2019 22:38
أمريكا تنشر المزيد من صواريخ باتريوت وتحذر من هجمات إيرانية
قالت السلطات الأمريكية إن إيران قد تستهدف سفنا تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط.
التفاصيل:
- الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية قالت في مذكرة نشرت الخميس إن احتمالات اتخاذ إيران أو القوى التابعة لها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو/ أيار الجاري.
- الإدارة أضافت أن تلك المصالح تشمل البنية التحتية لإنتاج النفط، بعد أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرا في العالم.
- المذكرة: إيران ووكلاؤها قد يردون باستهداف السفن التجارية، بما يشمل ناقلات النفط، أو السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أو الخليج.
- المذكرة: التقارير تشير إلى جاهزية إيرانية متزايدة لتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأمريكية.
- الإدارة دعت السفن التي ترفع العلم الأمريكي إلى التواصل مع الأسطول الخامس، الذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة، قبل يومين على الأقل من الإبحار عبر مضيق هرمز.
نشر باتريوت
- وكالة رويترز قالت إن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر المزيد من صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط في ظل التوتر مع إيران.
- نائب الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في الخليج قال الخميس إن القوات الأمريكية رفعت حالة الاستعداد على الرغم من أن جيش بلاده لا يسعى لخوض حرب مع إيران ولا يعد لذلك.
- القيادة المركزية الأمريكية أعلنت وصول قاذفات من طراز بي-52 إلى المنطقة، وقال الجيش الأمريكي إنها ستكون جزءا من قوات إضافية بالشرق الأوسط.
- لدى الإعلان عن الخطوة هذا الأسبوع، قال الجيش الأمريكي إنها تهدف للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد للقوات الأمريكية هناك من إيران.
- كما أعلنت هيئة قناة السويس أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن، التي أرسلتها واشنطن إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت القناة الخميس.
- إيران وصفت المزاعم الأمريكية بوجود خطر بأنها "معلومات استخبارية كاذبة".
- وكالة رويترز نقلت عن وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن رجل الدين آية الله يوسف طبطبائي نجاد من مدينة أصفهان في وسط البلاد قال "أسطولهم ذو المليار (دولار) يمكن تدميره بصاروخ واحد".
- تمر الملايين من براميل النفط يوميا عبر الممرات البحرية من الدول المنتجة في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.
- تزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام وبدأت في إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران.
- مع بداية شهر مايو/ أيار الجاري، ألغت واشنطن ألغت الإعفاءات التي كانت تسمح لبعض الدول بشراء نفطها بهدف وقف صادرات الخام الإيراني بالكامل.
- إيران ردت بتخفيف القيود عن برنامجها النووي فيما يتعلق بمخزونات المواد النووية، لكنها ملتزمة بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي فيما يتعلق بأنشطة تخصيب اليورانيوم.
المصدر
رويترز
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