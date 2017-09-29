الولايات المتحدة
الجمعة 29 سبتمبر 2017 23:04

أمريكا تقر بمقتل 50 مدنيا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا

غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
غيتي-أرشيف
أكد التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في بيان الجمعة إن 50 مدنيا آخرين لقوا حتفهم في ضربات بالعراق وسوريا.

ويصل العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلهم التحالف إلى 735 شخصا منذ اندلاع الصراع في عام 2014.

وقال التحالف إنه أجرى تقييما لما يصل إلى 185 بلاغا عن ضحايا مدنيين في أغسطس آب وتبين له أن القتلى الخمسين سقطوا في 14 حادث يراها وقعت بالفعل.

ويقول التحالف الذي يقاتل "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق إنه يبذل قصارى جهده لتجنب سقوط مدنيين.

والإحصاء الرسمي للتحالف أقل كثيرا من تقديرات تصدرها منظمات مستقلة. وقالت جماعة "إيروورز" للمراقبة إن 5486 مدنيا قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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التحالف الدولي
الولايات المتحدة
تنظيم الدولة

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