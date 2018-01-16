فلسطين
الثلاثاء 16 يناير 2018 23:11

أمريكا تقدم 60 مليون دولار للفلسطينيين وتعلق 65 مليونا أخرى

مقر الأونروا في غزة
مقر الأونروا في غزة
غيتي
قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي تحدث لها شريطة عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".

وأضاف أن الأونروا التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري "للطريقة التي تعمل بها وتُمول بها".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فلسطين
الولايات المتحدة
أونروا
تمويل

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