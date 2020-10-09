أمريكا
الجمعة 9 أكتوبر 2020 23:44

أمريكا تفرض رسوما على واردات الألومنيوم من 18 دولة.. ما هي؟

لفائف ألومنيوم
رويترز
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض رسوم على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن قيمة الواردات التي يشملها القرار تبلغ 1.96 مليار دولار.

وأضاف الوزير في تصريحات لشبكة فوكس الأمريكية،  أن القرار فرض بعد أن "تبين أن هذه السلع تشهد حالة من الإغراق".

وأوضح روس أنه سيتم فرض الرسوم بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، مشيرا إلى أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضا هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المئة إلى 132 في المئة وتليها البحرين.

وذكر الوزير أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير/ شباط 2021.

وأضاف أن الصين ليست على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألومنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال إن ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل الجائحة، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألومنيوم.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير خارجية السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش
Thumbnail
أربعة قتلى جراء انفجار في بيروت(فيديو)
Thumbnail
باكستاني أبتر الذراعين منذ الولادة يحقق شهرة في البلياردو (فيديو)
Thumbnail
إعلان الطوارئ في قرغيزستان والرئيس يأمر الجيش بإنهاء الاضطرابات(فيديو)
Thumbnail
جاهزية قصوى".. قوات الوفاق تستنفر لصد هجوم محتمل لحفتر

الأكثر قراءة

  1. رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول
  2. شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها
  3. تأهب بلبنان وارتفاع قتلى طرابلس
  4. تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج
  5. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة