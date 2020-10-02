أمريكا والإمارات
الجمعة 2 أكتوبر 2020 00:52

أمريكا تغرم طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب التحليق فوق الأجواء الإيرانية

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات
(أرشيفية) غيتي
قالت وزارة النقل الأمريكية اليوم الخميس إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019.

كانت الرحلة تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو/تموز 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي.

وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر "غير مقصود" لكنها "وافقت على هذه التسوية من أجل تسوية المسألة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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