أمريكا تعلق المحادثات مع السودان بعد إطاحة الجيش بالبشير

علقت الولايات المتحدة المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير وقال إنه سيدير البلاد لمدة عامين.

ما الذي حدث؟

امتنعت وزارة الخارجية عن إعلان ما حدث انقلابا، لكنها قالت إنها تدعم الديمقراطية والسلام في السودان وتعتقد أنه ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني أقل من عامين.

قال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، الخميس، "ينبغي أن يقرر الشعب السوداني من يقوده في مستقبله".

أضاف "الشعب السوداني كان واضحا في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن".

ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تقديم البشير إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفظائع التي ارتكبت في دارفور، قال بالادينو "نعتقد أن ضحايا دارفور يستحقون العدالة، وأن المحاسبة ضرورية لتحقيق سلام دائم في دارفور".

وعقب قرار العزل، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخرطوم بتسليم البشير، الصادر بحقه مذكرتي توقيف في العامين 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" ضمن حملته لإحباط تمرد في إقليم دارفور.

وكانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم الدولة والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.

خلفيات:

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، رئيس اللجنة الأمنية العليا صباح أمس الخميس، اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن.

بن عوف أعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله

رفض تجمع المهنيين السودانيين، وناشطون مستمرون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بيان "بن عوف"، وطالبوا بـ "إسقاط النظام كاملاً، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".

في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A…