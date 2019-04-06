أمريكا تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أمريكا تنوي تصنيف فرق الحرس الثوري الإيراني على أنه "منظمة إرهابية" غيتي

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الولايات المتحدة تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء من شأنه أن يزيد كثيرا الضغوط على هذه القوة شبه العسكرية

وتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية. تحذيرات من اتخاذ القرار: قال المسؤولون الأمريكيون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الإثنين.

يحذر منتقدون من أن هذا القرار قد يجعل حكومات غير صديقة في الخارج تتخذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولي القوات المسلحة والمخابرات الأمريكية.

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية بوصفه جزءا من موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشدد تجاه إيران.

القرار، يأتي قبل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

الولايات المتحدة أدرجت من قبل عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم لقوة الحرس الثوري الإيراني، ولكنها لم تدرج القوة نفسها.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية في 2007 فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يمثل وحدته المسؤولة عن العمليات في الخارج "لدعمه للإرهاب"، ووصفته بأنه "الذراع الرئيسية لإيران لتنفيذ سياستها بدعم الإرهابيين والجماعات المتمردة".

إيران حذرت من رد "ساحق" إذا مضت الولايات المتحدة قدما في هذا التصنيف، وقال محمد علي جعفري قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في 2017 إنه إذا مضى ترمب قدما في هذه الخطوة فإن" الحرس الثوري سيعتبر حينئذ الجيش الأمريكي مثل تنظيم الدولة في كل أنحاء العالم".

مثل هذه التهديدات خطيرة بشكل خاص بالنسبة للقوات الأمريكية في مناطق مثل العراق حيث تنتشر فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران في أماكن قريبة جدا من القوات الأمريكية.

قالت ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة والمسؤولة الرئيسية في فريق التفاوض مع إيران إن هذه الخطوة لها تبعات على القوات الأمريكية، وأوضحت" تمت بالفعل معاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل كامل وهذا التصعيد يعرض بالتأكيد جنودنا في المنطقة للخطر". الحرس الثوري الإيراني: الحرس الثوري (باسدران) هو جيش عقائدي أنشئ في 1979 بعد الثورة الإيرانية لحماية الثورة الإسلامية في إيران من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.

يعد الحرس الثوري، أقوى تنظيم أمني في إيران، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني كما أنه يحظى بنفوذ كبير في النظام السياسي بإيران.

الحرس الثوري مسؤول عن البرامج الإيرانية للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وقد حذرت طهران من أنها بحوزتها صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر ما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في مرمى نيرانها.

يملك الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية مؤلفة بما يقدر بنحو 125 ألف فرد مع وحدات من الجيش والبحرية والجوية ويرفع تقاريره إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

لم يتضح التأثير الذي قد ينتج عن قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية على الأنشطة الأمريكية في الدول التي لها علاقات مع طهران ومن بينها العراق. أمريكا.. ضغوط مستمرة على إيران: من شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظّمات الإرهابية أن يمنع المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية من القيام بأي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

بحسب الصحيفة الأمريكية فإن الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) يشككان في جدوى هذا الإجراء الذي ينطوي على دلالات رمزية كبيرة بالنسبة إلى إدارة ترمب.

يخشى البنتاغون والـ(سي آي إيه) كذلك من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران منذ قرر الرئيس دونالد ترمب في العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى في 2015. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني