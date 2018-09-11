الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 09:59
أمريكا تطلب من شركات الطيران الحذر في استخدم المجال الجوي الإيراني
أصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران تطالبهم فيها بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.
عللت الولايات المتحدة الإجراءات الجديدة بمخاوف من نشاط عسكري شمل اعتراض طائرة تابعة شركة مدنية أمريكية لم يتم الكشف عن هويتها من قبل مقاتلات في ديسمبر كانون الأول 2017.
الإرشادات الأمريكية
- جاء في الإرشادات المحدثة من إدارة الطيران الاتحادية إلى الشركات الأمريكية، والتي صدرت يوم الأحد بعد انتهاء صلاحية الإرشادات السابقة، أن هناك أيضا أنشطة عسكرية مرتبطة بالصراع في سوريا تنطلق من المجال الجوي الإيراني أو عبره.
- زادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي مع طهران في مايو أيار وأعاد فرض العقوبات على إيران الشهر الماضي.
- مكتب خدمات الطيران، الذي يقدم معلومات عن سلامة المجال الجوي لشركات الطيران، قال إن العلاقة المتدهورة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني.
- مكتب خدمات الطيران: على الرغم من أن إعادة فتح المجال الجوي العراقي في نوفمبر من العام الماضي أتاح خيارات أخرى فيما يتعلق بالمسارات، فلا يوجد مسار مثالي في المنطقة وعلى الشركات أن تفكر في تفضيلها للعراق في مقابل إيران.
- تنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر لإيران بسبب خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
- مكتب خدمات الطيران قال إن ذلك قد يسبب مشاكل في حال هبطت طائرة دون تخطيط مسبق في إيران لأسباب طبية أو تقنية.
- لا تنصح الوزارة مواطنيها بالسفر للعراق بسبب خطر "الإرهاب والصراع المسلح".
- تحظر أحدث الإرشادات بشأن العراق والتي صدرت في ديسمبر كانون الأول 2017 على شركات الطيران الأمريكية، في معظم الحالات، التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم بسبب احتمال نشوب قتال.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات