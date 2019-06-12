أمريكا تطالب السعودية بتقدم ملموس في قضية خاشقجي قبل ذكرى مقتله

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي غيتي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنها تستحث السعودية على تحقيق تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإنها تريد حدوث هذا قبل حلول الذكرى الأولى للواقعة

عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية: ردا على من يتهمون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتغاضي عن الأمر مع السعوديين قال المسؤول لرويترز هذا الأسبوع إن الرسالة الموجهة للمملكة هي أن القضية لا تزال "ساخنة جدا" وأن عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية.

كثف أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس، يستشهدون بقرائن تشير إلى وجود دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واقعة القتل ويتملكهم الغضب من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية السعودية باليمن، من جهودهم لمنع ترمب من إتمام صفقات أسلحة مع المملكة.

قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن السعوديين ينبغي أن يستكملوا التحقيق ويتخذوا إجراء قبل حلول ذكرى مقتل خاشقجي، لكنه لم يحدد العواقب التي يمكن أن تحدث ما لم يفعلوا ذلك. ولم تتخذ إدارة ترمب حتى الآن إلا خطوات محدودة للغاية.

المسؤول الأمريكي قال "ستزداد الحساسيات مع اقتراب الذكرى... من مصلحة الجميع تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك الحين".

كان السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد اتهم الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع بغض الطرف عن قضية مقتل خاشقجي، وقال المسؤول الكبير بالإدارة الأمريكية إن الإدارة تؤكد للسعوديين أن الجدل سيستمر ما لم تحاسب أحدا بوضوح. جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة كان خاشقجي كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ويحمل إقامة بالولايات المتحدة ومن منتقدي الأمير محمد بن سلمان، واختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وحوكم 11 سعوديا مشتبها به خلال إجراءات اكتنفتنها السرية،لكن لم تنعقد إلا بضع جلسات منذ يناير كانون الثاني.

في يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. دخل جمال خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول، للحصول على وثيقة لإتمام زواجه من امرأة تركية كانت تنتظره خارج المبنى، ولكنه اختفى منذ ذلك التاريخ.

في بداية الأمر قالت السلطات السعودية، أن خاشقجي غادر القنصلية، وبعد ازدياد الضغط الدولي اعترفت السلطات السعودية بأنه قتل في شجار، ثم تغيرت الرواية الرسمية واعترفت بأن الفريق الأمني السعودي الذي قتله خطط مسبقا للجريمة.

ما تزال المطالبات تنهال من كل الأنحاء على السلطات السعودية للكشف عن مصير جثة خاشقجي، ورجح الادعاء العام التركي أن الجناة قطعوا أعضاء الجثة، وتقول بعض التسريبات إن الجناة أذابوا الجثة في محلول كيميائي.

أثار مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ردود فعل دولية غاضبة، وكذلك في داخل أمريكا، التي كان يقيم بها الصحفي الراحل، كما لفتت الأنظار إلى حرب اليمن التي تدخلت فيها السعودية ضمن تحالف ضم الإمارات وسقط فيها الكثر من الضحايا المدنيين.