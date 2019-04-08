أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

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التنفيذ خلال أسبوع

الرد الإيراني

نتنياهو يشيد

شكرا لك يا صديقي العزيز رئيس الولايات المتحدة ترامب على قرارك الإعلان بأن

الحرس الثوري هو تنظيم إرهابي.



شكرا على تلبيتكم طلب هام آخر مني يخدم مصالح دولتينا ومصالح دول المنطقة.



سنواصل العمل معا في شتى السبل ضد النظام الإيراني الذي يهدد إسرائيل والولايات المتحدة وسلامة العالم.