أمريكا تشكل تحالفا عسكريا لحماية الملاحة في مياه الخليج قبالة إيران

تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن جنرال أمريكي كبير لوسائل الإعلام الثلاثاء.

وتفاقم التوتر في المنطقة التي تعبر خلالها ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن عدد الهجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها دولة الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.

وأضاف بومبيو: "سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية". وتابع "الرئيس حريص على تأكيد عدم تحمل الولايات المتحدة كلفة ذلك".

تشكيل تحالف عسكري:

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تريد تشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين أو نحو ذلك لحماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران ومقاتلين تدعمهم في تنفيذ هجمات.

ستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها.

أوضح دانفورد تلك التفاصيل للصحفيين في أعقاب اجتماعين، أمس الثلاثاء، بشأن التحالف أحدهما مع القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر والآخر مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

قال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

أضاف: "أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة "نتوقع أن يقوم الآخرون بالدوريات والمرافقة".

أضاف أن حجم الحملة قد يتحدد استنادا إلى عدد الدول المشاركة فيها.

قال دانفورد "الأمر سيكون قابلا للتطور.. فبعدد صغير من المساهمين يمكن أن تكون لدينا مهمة محدودة. وسنوسعها مع إعلان الدول التي ترغب في المشاركة عن نفسها".

مروحية حربية تابعة للبحرية الأميركية تمر قرب سفينة حاويات تبحر باتجاه مضيق هرمز (رويترز-أرشيف)

ويكتسب المقترح الأمريكي الخاص بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز قوة دافعة منذ هجمات مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين على ناقلات نفط في مياه الخليج. كما أسقطت إيران الشهر الجاري طائرة أمريكية مسيرة قرب المضيق، مما دفع ترمب إلى أن يصدر أمرا بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه قرابة خمس النفط العالمي، إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس دونالد ترمب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.

وتشعر الولايات المتحدة والسعودية والإمارات بالقلق منذ فترة طويلة من شن المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران هجمات في باب المندب.

ويمر نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا من باب المندب إلى أوربا والولايات المتحدة وآسيا فضلا عن سلع تجارية.