قطر وأمريكا
السبت 19 سبتمبر 2020 00:09

أمريكا تشكر قطر على جهودها لمكافحة "الإرهاب"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
غيتي
وجهت الولايات المتحدة الشكر لدولة قطر على جهودها المستمرة لمكافحة "الإرهاب" وتمويله ومنع التطرف العنيف بجميع أشكاله.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، عن الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الجاري.

وقالت كل من الولايات المتحدة ودولة قطر إنهما تعتزمان تعزيز شراكتهما الأمنية "للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. "

 وذكر البيان أن الحكومة الأمريكية والقطرية أعربتا عن قلقهما إزاء الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة.

وأضاف أن واشنطن والدوحة أكدتا دعمهما المستمر لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز على تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر للجميع في المنطقة.

وقال البيان إن الولايات المتحدة وقطر ناقشتا الحاجة إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لحل التوترات الحالية في الشرق الأدنى وشرق المتوسط.

وأثنت الولايات المتحدة على القيادة النشطة لدولة قطر، ووساطتها لتعزيز السلام والمصالحة بين جميع الأطراف في الصومال والسودان.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تشاطر قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأورد البيان أن واشنطن شكرت الدوحة على دورها "الذي لا غنى عنه في جلب طالبان إلى طاولة المفاوضات، واستضافتها توقيع الاتفاقية التاريخية بين الولايات المتحدة وطالبان".

وأضاف البيان أن واشنطن والدوحة تشيدان بالتقدم المحرز والالتزامات التي قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق العمال.

وأفاد البيان أن قطر أعربت عن تقديرها للمساهمات الأمريكية في الشراكة الأمنية الثنائية في مجالات كالتعاون في إنفاذ القانون والاستعدادات الأمنية لكأس العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر

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