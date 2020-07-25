فيروس كورونا
السبت 25 يوليو 2020 11:52

أمريكا تسجّل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

زادت الوفيات نتيجة وباء كورونا في الولايات المتحدة عن 145 ألف حالة وفاة
رويترز
سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة لليوم الثاني على التوالي أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز  أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالي 73.800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76.500 في اليوم السابق).

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1150 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل 1225 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى أكثر من 145 ألف وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1.26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهو اليوم الحادي عشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 تموز/يوليو.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يوميا في نهاية يونيو عادت الحصيلة في الأيام الثلاثة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يومياً.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس/آب و157 ألفاً بحلول 8 /أغسطس.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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أمريكا
كورونا
إصابات

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