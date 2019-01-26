أمريكا تزيد الضغط الدولي وتستخدم سلاح الاقتصاد لدعم غوايدو ضد مادورو

يتظاهر آلاف الفنزويليين للمطالبة بتنحي مادورو رويترز

قال دبلوماسيون الجمعة إن أمريكا تضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي بيان يبدى فيه تأييده للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي.

وسينعقد المجلس اليوم السبت بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن اعترفت واشنطن ومجموعة من الدول في المنطقة بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا للدولة وحثها الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي. ضغط دبلوماسي ودولي من المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفنزويلي خورجي أرياثا ووزراء آخرون أمام مجلس الأمن. ووزعت الولايات المتحدة مسودة بيان للمجلس قبل الاجتماع العام.

المسودة: مع استمرار تدهور الأوضاع في جمهورية فنزويلا يبدى مجلس الأمن تأييده الكامل للجمعية الوطنية بوصفها المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في فنزويلا.

تدعو مسودة البيان أيضا "إلى البدء فورا في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها مع رقابة دولية للانتخابات في أقرب وقت ممكن".

إذا أيد المجلس البيان سيكون ذلك اعترافا بشكل فعلي بغوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية رئيسا لفنزويلا. وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا للبلاد يوم الأربعاء.

فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال يوم الجمعة إن موسكو ستعارض أي محاولة أمريكية لجعل مجلس الأمن يؤيد غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

لا بد من الموافقة بالإجماع على البيانات التي يصدرها مجلس الأمن.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان يوم الجمعة إن بومبيو سيحث أعضاء المجلس والدول الأخرى على الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا. سينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بناء على طلب الولايات المتحدة مبعوث "لإعادة الديمقراطية" الجمعة قرر بومبيو تعيين إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديمقراطية" إلى هذا البلد.

شدد وزير الخارجيّة الأمريكي على أن "إليوت (أبرامز) سيكون مسؤولاً عن كلّ ما يتعلّق بجهودنا لاستعادة الديمقراطيّة في فنزويلا" وقال إنّ إعلان رئيس الجمعيّة الوطنيّة خوان غوايدو نفسه "رئيسًا بالوكالة" لفنزويلا ليس "سوى الخطوة الأولى من طريق الفنزويليّين نحو الحرّية".

اعتبر أبرامز، الدبلوماسي السابق الذي عمل خصوصاً في عهدَي الرئيسين الجمهوريّين السابقين رونالد ريغن وجورج بوش الابن، أنّ الأزمة في فنزويلا "عميقة ومعقّدة وخطيرة".

سيتوجّه المبعوث الجديد إلى مجلس الأمن الدولي السبت، حيث يعتزم بومبيو "دعوة دول أخرى إلى دعم التحوّل الديموقراطي في فنزويلا". سلاح الاقتصاد أشارت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة في بيان إلى أنها تعمل على تشديد الخناق المالي على الرئيس نيكولاس مادورو.

بيان الوزارة لم يصل إلى حد إعلان تجميد أصول وحسابات فنزويلا في الولايات المتحدة.

وزارة الخزانة: الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لضمان توافق التعاملات التجارية لحكومة فنزويلا مع هذا الاعتراف بما في ذلك التعاملات التي تشمل المشروعات المملوكة للدولة والاحتياطيات الدولية". قرر بومبيو تعيين إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديمقراطية" إلى هذا البلد وعد مسبق بالدعم قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن نائب الرئيس مايك بنس أجرى اتصالا هاتفيا مع غوايدو، قبل يوم من إعلان نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد أعرب فيه عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه.

الصحيفة نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى (لم تسمه) إن بنس أعرب لغوايدو عن تأييد الولايات المتحدة الكامل له.

بنس أخبر غوايدو أن الإدارة الأمريكية ستعترف به حال إعلان نفسه رئيسا للبلاد استنادا للمادة الدستورية التي تجيز له ذلك.

ذكرت الصحيفة أن الخطة التي جرى العمل عليها خلال الأسابيع الأخيرة بين عدد من المسؤولين الأمريكيين وغوايدو وفريقه، وصلت ذروتها الأخيرة مع المكالمة الهاتفية. رفض "الحوار الشكلي" أعلن غوايدو رفضه المشاركة في حوار وصفه ب"الشكلي" مع الرئيس مادورو، داعياً أنصاره لمواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس.

غوايدو عقد مؤتمرا صحفيا في ساحة كراكاس بالعاصمة، ردا على إعلان مادورو عن استعداده لإجراء محادثات معه.

غوايدو في إشارة ضمنية إلى مادورو "عندما لا يحصلون على النتائج التي يريدونها من خلال القمع، فإنهم يعرضون بدلا من ذلك إجراء حوار شكلي".

في وقت سابق الجمعة، أشار مادورو، في مؤتمر صحفي، إلى أن قنوات الاتصال مع المعارضة قائمة، وكانت موجودة دائما.

دعا غوايدو الجيش بالوقوف إلى جانبه من أجل الإطاحة بالكوبيين الموجودين في صفوفه والسماح بدخول مساعدات إنسانية للبلاد. غوايدو عقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة ردا على إعلان مادورو عن استعداده لإجراء محادثات معه غوايدو للجيش: حانت لحظة الوقوف إلى جانب الدستور. قف إلى جانب الشعب الفنزويلي... لقد حان الوقت لأن يرحل الكوبيون من القوات المسلحة.

غوايدو ترك أيضا المجال لخروج مادورو، متحدّثاً عن احتمال إصدار عفو عنه.

البرلمان وعد في 15 يناير/ كانون الثاني بالعفو عن الجنود الذين ينشقّون عن نظام مادورو.

اقترح نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو الذي كانت بلاده اعترفت مع دول أخرى، بخوان غوايدو، إقامة "ممر إجلاء" لخروج مادورو و"توفير مخرج" له ولشعبه. تأييد ألماني وغضب روسي أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعمه لطلب الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا.

ماس قال إنه ليس من المتوقع الحصول على نتيجة ملموسة من الاجتماع، ولكنه سيشكل بداية لانخراط مجلس الأمن في الأزمة السياسية التي تعصف بفنزويلا.

في الرباط، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السياسة الأمريكية "التدميرية" في فنزويلا.

لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عقب لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس: في رأيي فإنّ السياسة الأمريكية في فنزويلا والعديد من الدول الأخرى تدميرية.

لافروف: هذا التصرّف (الأمريكي) غير مقبول.. ويقوّض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعايير المجتمع الدولي.

تعتبر روسيا ثاني أكبر مستثمر في فنزويلا بعد الصين التي اصطفّت كذلك مع مادورو.

أعلن مادورو الشهر الماضي خلال زيارة إلى موسكو عن استثمار روسي بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعي النفط والتعدين في فنزويلا. والخميس أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه نظام مادورو "في سياق أزمة سياسية داخلية بتحريض خارجي". أعلن مادورو الشهر الماضي خلال زيارة إلى موسكو عن استثمار روسي بقيمة 6 مليارات دولار أزمة فنزويلا أدت الأزمة في فنزويلا إلى انقسام المجتمع الدولي بين دول اعترفت بغوايدو رئيسا للبلاد، بينها الولايات المتحدة وأكثر من 10 دول في المنطقة، وأخرى لا تزال تعترف برئاسة مادورو بينها روسيا والصين.

مجموعة من الدول التي تعترف بمادورو دعت الجانبين إلى إجراء محادثات، بينها المكسيك التي أعلنت استعدادها لاستضافة هذه المحادثات.

تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول بينها كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

بالمقابل أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.