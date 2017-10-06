الجمعة 6 أكتوبر 2017 20:23
أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان اليوم (الجمعة) وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترمب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي.
وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف عن القرار، شريطة عدم نشره اسمه، قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم (الجمعة).
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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