الثلاثاء 28 أغسطس 2018 09:46
أمريكا تدعم مزارعيها بـ4.7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية
قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها ستدعم المزارعين تخفيفا لآثار الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية.
- حزمة المساعدات الزراعية ستشمل 4 مليار و700 مليون دولار مدفوعات مباشرة للمزارعين للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأمريكية خلال الموسم الحالي.
- سيذهب الجانب الأكبر من المدفوعات، 3 مليارات و600 مليون دولار، لمزارعي فول الصويا.
- بيل نورثي، وكيل الوزارة لشؤون إنتاج المزارع، قال إن هذا يعني 1.65 دولار للبوشل (وحدة قياس الأحجام الجافة) مضروبا في 50% من الإنتاج المتوقع.
- وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو قال إنه سيجري الإعلان عن مزيد من المدفوعات في الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.
- كانت الصين تشتري تقليديا حوالي 60% من صادرات فول الصويا الأمريكية.
- خرجت الصين من السوق بدرجة كبيرة منذ فرض رسوم على وارداتها من الولايات المتحدة ردا على رسوم جمركية فرضتها إدارة ترمب على السلع الصينية.
- تأتي الحزمة في إطار دعم قيمته 12 مليار دولار أُعلن عنه في يوليو/تموز.
- حزمة الدعم تأتي وسط نزاع تجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، بعدما فرضت واشنطن رسوما على وارداتها من هذه الدول، ما دفع هذه الدول إلى الرد بالمثل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية