الولايات المتحدة
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 23:51

أمريكا تختبر بنجاح صاروخا عابرا للقارات

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها نجحت في اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3" مجهز بثلاثة رؤوس حربية، أطلقه الجيش من على متن مركز قيادة محمول جوا.

وأوضح بيان لسلاح الجو الأمريكي أن الصاروخ أطلق في الساعة 00:21(07:21 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا واجتاز نحو 6760 كلم فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.

وكان خبراء القوات الجوية الأمريكية على متن طائرة بوينغ إي-6، وهي طائرة بوينغ 707 معدلة قادرة على التواصل مع مجمل القيادة العسكرية "لإظهار كفاءة وموثوقية هذه القيادة المحمولة جواً".

وقال سلاح الجو الأمريكي إن الصاروخ غير المسلح، زُود بثلاث من "مركبات إعادة الدخول"، وهي ثلاث رؤوس حربية صغيرة يحتوي كل منها على رأس نووي في الصاروخ البالستي العابر للقارات، وهي معدة للدخول مجدداً في الغلاف الجوي.

وأشار الكولونيل عمر كولبرت رئيس التجارب وفق ما نُقل عنه في البيان إلى أن صاروخ "مينوتمان عمره خمسون سنة ويعد الاختبار المستمر ضروريًا لضمان موثوقيته حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، عند نشر برنامج الردع الاستراتيجي الأرضي الذي سيخلف مينوتمان".

وصاروخ مينوتمان الثالث هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005. وهو موجود في صوامع إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتُنشر صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر على متن غواصات فيما تحمل القنابل النووية قاذفات استراتيجية.

وقالت القوات الجوية إن الاختبار كان مخططًا له منذ شهور ولا يمثل "استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر تعلق مفاوضات سد النهضة
Thumbnail
أمريكا تحذر من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا
Thumbnail
شاهد: هلع وصراخ ودمار.. سكان بيروت يشهدون "قيامتهم"
Thumbnail
بدء المرحلة الأخيرة من تجربة أمريكية لاختبار دواء لفيروس كورونا
Thumbnail
انفجار بيروت.. أمير قطر يهاتف عون ويأمر بإرسال مستشفيات ميدانية

الأكثر قراءة

  1. مصر تعلق مفاوضات سد النهضة
  2. أمريكا تحذر من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا
  3. شاهد: هلع وصراخ ودمار.. سكان بيروت يشهدون "قيامتهم"
  4. أمريكا تختبر بنجاح صاروخا عابرا للقارات
  5. بدء المرحلة الأخيرة من تجربة أمريكية لاختبار دواء لفيروس كورونا